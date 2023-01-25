Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Новинського, митрополита Павла та інших представників УПЦ МП

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти екс-нардепа Вадима Новинського, настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла та інших представників УПЦ МП.

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Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 січня 2023 року "Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", — йдеться у документі.

Так, санкції вводяться проти бізнесмена та екс-нардепа Вадима Новинського, а також намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ митрополита Павла, більш відомого як "Паша Мерседес".

Також до санкційного списку потрапили низка представників УПЦ МП:

Ростислав Швець, митрополит Сімферопольський та Кримський РПЦ;

Костянтин Чернишов, єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії РПЦ;

Олександр Овсянніков, єпископ Джанкойський, Роздольненський РПЦ, керуючий Джанкойською єпархією;

Олександр Таранов, архієпископ Ровеньківський та Свердловський РПЦ;

Олег Іванов, митрополит Ізюмський та Куп'янський УПЦ;

Олексій Масленніков, єпископ Роменський та Буринський УПЦ;

В'ячеслав Опанасенко, єпископ Коктебельський РПЦ, вікарій єпархії Феодосії;

Володимир Удовенко, керуючий єпархією Феодосії УПЦ, митрополит Платон.

Введені санкції передбачають:

блокування активів;

припинення торговельних операцій;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів;

заборону участі у приватизації, оренді держмайна;

заборону вчинення правочинів щодо цінних паперів;

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

заборону на набуття у власність земельних ділянок.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, РНБО 11 грудня, запровадила санкції проти ще чотирьох митрополитів, двох настоятелів та одного архієпископа Української православної церкви (Московського патріархату).