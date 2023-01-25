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Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Новинського, митрополита Павла та інших представників УПЦ МП
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти екс-нардепа Вадима Новинського, настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла та інших представників УПЦ МП.
Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 січня 2023 року "Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", — йдеться у документі.
Так, санкції вводяться проти бізнесмена та екс-нардепа Вадима Новинського, а також намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ митрополита Павла, більш відомого як "Паша Мерседес".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також до санкційного списку потрапили низка представників УПЦ МП:
- Ростислав Швець, митрополит Сімферопольський та Кримський РПЦ;
- Костянтин Чернишов, єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії РПЦ;
- Олександр Овсянніков, єпископ Джанкойський, Роздольненський РПЦ, керуючий Джанкойською єпархією;
- Олександр Таранов, архієпископ Ровеньківський та Свердловський РПЦ;
- Олег Іванов, митрополит Ізюмський та Куп'янський УПЦ;
- Олексій Масленніков, єпископ Роменський та Буринський УПЦ;
- В'ячеслав Опанасенко, єпископ Коктебельський РПЦ, вікарій єпархії Феодосії;
- Володимир Удовенко, керуючий єпархією Феодосії УПЦ, митрополит Платон.
Введені санкції передбачають:
- блокування активів;
- припинення торговельних операцій;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів;
- заборону участі у приватизації, оренді держмайна;
- заборону вчинення правочинів щодо цінних паперів;
- позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
- заборону на набуття у власність земельних ділянок.
Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, РНБО 11 грудня, запровадила санкції проти ще чотирьох митрополитів, двох настоятелів та одного архієпископа Української православної церкви (Московського патріархату).