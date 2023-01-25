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Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Новинського, митрополита Павла та інших представників УПЦ МП

Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Новинського, митрополита Павла та інших представників УПЦ МП

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти екс-нардепа Вадима Новинського, настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла та інших представників УПЦ МП.

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Відповідний  указ опублікований на сайті Офісу президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 січня 2023 року "Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", — йдеться у документі.

Так, санкції вводяться проти бізнесмена та екс-нардепа Вадима Новинського, а також намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ митрополита Павла, більш відомого як "Паша Мерседес".

Також до санкційного списку потрапили низка представників УПЦ МП: 

  • Ростислав Швець, митрополит Сімферопольський та Кримський РПЦ;
  • Костянтин Чернишов, єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії РПЦ; 
  •  Олександр Овсянніков, єпископ Джанкойський, Роздольненський РПЦ, керуючий Джанкойською єпархією; 
  • Олександр Таранов, архієпископ Ровеньківський та Свердловський РПЦ;
  • Олег Іванов, митрополит Ізюмський та Куп'янський УПЦ; 
  • Олексій Масленніков, єпископ Роменський та Буринський УПЦ;
  • В'ячеслав Опанасенко, єпископ Коктебельський РПЦ, вікарій єпархії Феодосії; 
  • Володимир Удовенко, керуючий єпархією Феодосії УПЦ, митрополит Платон.

Введені санкції  передбачають:

  • блокування активів;
  • припинення торговельних операцій;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
  • анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів;
  • заборону участі у приватизації, оренді держмайна;
  • заборону вчинення правочинів щодо цінних паперів;
  • позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
  • заборону на набуття у власність земельних ділянок.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, РНБО 11 грудня, запровадила санкції проти ще чотирьох митрополитів, двох настоятелів та одного архієпископа Української православної церкви (Московського патріархату).

Автор:
Світлана Манько