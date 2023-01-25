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Зеленский подписал указ о введении санкций против Новинского, митрополита Павла и других представителей УПЦ МП
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против экс-нардепа Вадима Новинского, настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла и других представителей УПЦ МП.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 января 2023 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", — говорится в документе.
Так, санкции вводятся против бизнесмена и экс-нардепа Вадима Новинского, а также наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ митрополита Павла, более известного как Паша Мерседес.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также в санкционный список попал ряд представителей УПЦ МП:
- Ростислав Швец, митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ;
- Константин Чернышов, епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии РПЦ;
- Александр Овсянников, епископ Джанкойский, Роздольненский РПЦ, управляющий Джанкойской епархией;
- Александр Таранов, архиепископ Ровеньковский и Свердловский РПЦ;
- Олег Иванов, митрополит Изюмский и Купянский УПЦ;
- Алексей Масленников, епископ Роменский и Буринский УПЦ;
- Вячеслав Опанасенко, епископ Коктебельский РПЦ, викарий Феодосийской епархии;
- Владимир Удовенко, управляющий Феодосийской епархией УПЦ, митрополит Платон.
Введенные санкции предусматривают:
- блокировка активов;
- прекращение торговых операций;
- предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;
- остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или остановка лицензий и других разрешений;
- запрещение участия в приватизации, аренде госимущества;
- запрещение совершения сделок по ценным бумагам;
- лишение государственных наград Украины, других форм празднования;
- запрет на приобретение в собственность земельных участков.
Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.
Указ вступает в силу дня опубликования.
Напомним, СНБО 11 декабря, ввел санкции против еще четырех митрополитов, двух настоятелей и одного архиепископа Украинской православной церкви (Московского патриархата).