Зеленский подписал указ о введении санкций против Новинского, митрополита Павла и других представителей УПЦ МП

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против экс-нардепа Вадима Новинского, настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла и других представителей УПЦ МП.

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Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 января 2023 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", — говорится в документе.

Так, санкции вводятся против бизнесмена и экс-нардепа Вадима Новинского, а также наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ митрополита Павла, более известного как Паша Мерседес.

Также в санкционный список попал ряд представителей УПЦ МП:

Ростислав Швец, митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ;

Константин Чернышов, епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии РПЦ;

Александр Овсянников, епископ Джанкойский, Роздольненский РПЦ, управляющий Джанкойской епархией;

Александр Таранов, архиепископ Ровеньковский и Свердловский РПЦ;

Олег Иванов, митрополит Изюмский и Купянский УПЦ;

Алексей Масленников, епископ Роменский и Буринский УПЦ;

Вячеслав Опанасенко, епископ Коктебельский РПЦ, викарий Феодосийской епархии;

Владимир Удовенко, управляющий Феодосийской епархией УПЦ, митрополит Платон.

Введенные санкции предусматривают:

блокировка активов;

прекращение торговых операций;

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или остановка лицензий и других разрешений;

запрещение участия в приватизации, аренде госимущества;

запрещение совершения сделок по ценным бумагам;

лишение государственных наград Украины, других форм празднования;

запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Напомним, СНБО 11 декабря, ввел санкции против еще четырех митрополитов, двух настоятелей и одного архиепископа Украинской православной церкви (Московского патриархата).