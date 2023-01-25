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Зеленский подписал указ о введении санкций против Новинского, митрополита Павла и других представителей УПЦ МП

Зеленский подписал указ о введении санкций против Новинского, митрополита Павла и других представителей УПЦ МП

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против экс-нардепа Вадима Новинского, настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла и других представителей УПЦ МП.

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Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 января 2023 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", — говорится в документе.

Так, санкции вводятся против бизнесмена и экс-нардепа Вадима Новинского, а также наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ митрополита Павла, более известного как Паша Мерседес.

Также в санкционный список попал ряд представителей УПЦ МП:

  • Ростислав Швец, митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ; 
  • Константин Чернышов, епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии РПЦ; 
  • Александр Овсянников, епископ Джанкойский, Роздольненский РПЦ, управляющий Джанкойской епархией; 
  • Александр Таранов, архиепископ Ровеньковский и Свердловский РПЦ;
  • Олег Иванов, митрополит Изюмский и Купянский УПЦ; 
  • Алексей Масленников, епископ Роменский и Буринский УПЦ; 
  • Вячеслав Опанасенко, епископ Коктебельский РПЦ, викарий Феодосийской епархии; 
  • Владимир Удовенко, управляющий Феодосийской епархией УПЦ, митрополит Платон.

Введенные санкции предусматривают:

  • блокировка активов;
  • прекращение торговых операций;
  • предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;
  • остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
  • аннулирование или остановка лицензий и других разрешений;
  • запрещение участия в приватизации, аренде госимущества;
  • запрещение совершения сделок по ценным бумагам;
  • лишение государственных наград Украины, других форм празднования;
  • запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Напомним, СНБО 11 декабря, ввел санкции против еще четырех митрополитов, двух настоятелей и одного архиепископа Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Автор:
Светлана Манько