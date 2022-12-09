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В Украине планируют запретить Московский патриархат: Рада рассмотрит соответствующий законопроект
Комитет гуманитарной политики на своем заседании 9 декабря рекомендовал Верховной Раде рассмотреть законопроект №8221, предусматривающий запрет в Украине Московского патриархата.
Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"Как человек из Мариуполя полностью поддерживаю решения, помогающие вычищать "русский мир" из Украины", - прокомментировал народный избранник.
В пояснительной записке авторы документа объясняют, что Московский патриарх Русской православной церкви оказывает губительное влияние на внутреннюю ситуацию в Украине и представляет угрозу национальной безопасности, ведь подчиняется стране-агрессору.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Деятельность РПЦ, ее структур и организаций, которые сохраняют любое подчинение с РПЦ, должна быть полностью запрещена на территории Украины. Такой запрет отвечает практической реализации международного права в сфере прав человека, в частности свободы совести, что подтверждает законодательный опыт Латвии, где на законодательном уровне принято решение об отделении Латвийской православной церкви от РПЦ", — отмечается в документе.
Напомним, СБУ уже провела серию обысков в храмах УПЦ (МП) и каждый раз выяснялось, что богослужители поддерживают российскую агрессию и способствуют распространению тезисов пропаганды среди прихожан.
Так, СБУ открыла уголовное производство по факту прославления "русского мира" в одном из храмов Киево-Печерской Лавры. Со временем сотрудники спецслужбы провели обыски в Киево-Печерской Лавре.
Кроме того, недавно СБУ закончила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП), расположенных в Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях.
На территории епархий обнаружены российские паспорта, прокремлевская литература, "документы" оккупационных администраций и флаги террористических организаций "Л/ДНР".