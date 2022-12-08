СБУ обнаружила в епархиях УПЦ (МП) российские паспорта, "пропуска федеральных советников РФ" и флаг "Новороссии" (ФОТО)

Служба безопасности завершила контрразведывательные (безопасные) мероприятия на объектах УПЦ (МП), расположенных в Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что на территории епархий обнаружены российские паспорта, прокремлевская литература, "документы" оккупационных администраций и флаги террористических организаций "Л/ДНР".

Кроме того, установлено, что во время захвата Херсона местный архимандрит настоятель Успенского собора присутствовал в кремлевском зале во время объявления аннексии четырех украинских регионов.

За несколько дней до освобождения города священник в сопровождении российских захватчиков скрылся во временно оккупированных районах юга Украины.

На территории собора сотрудники СБУ обнаружили коллекцию икон, похищенных рашистами из здания почетного консула Литовской Республики во время оккупации Херсона.

В результате дальнейшего обзора церковных помещений найдены пропуска, выписанные на имя "федерального советника военно-гражданской администрации РФ" и российские паспорта местных священников. Причем они получили их в этом году во время оккупации Херсона рашистами.

"По разоблаченным фактам начато уголовное производство по ч. 2 ст. 111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины", - отметили в СБУ.

Кроме этого, в Красногорском Свято-Покровском женском монастыре на Черкасщине обнаружен флаг так называемой "Новороссии" и библиотека с пропагандистской литературой российских авторов.

А на территории мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии и Скита в Житомирской области разоблачены бывшие уголовники, поддерживающие связь с абонентами России. Эти контакты проверяет СБУ.

В еще одном монастыре Житомирщины обнаружили лицо, которое с 2020 года находится в общегосударственном розыске как без вести пропавшее.

При осмотре помещений Свято-Николаевского Нилецкого монастыря найдены тексты молитв за страну-агрессора и российские "учебники", в которых восхваляют кремлевский режим.

В настоящее время все изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.

"Отмечаем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, 7 декабря сотрудники СБУ провели контрразведывательные (безопасные) мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.

Отметим, сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили большое количество антиукраинских материалов во время мер безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (Московского патриархата, РПЦ в Украине).