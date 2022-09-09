В Латвии приняли закон о выводе Православной церкви из-под власти Московского патриархата

Сейм Латвии 8 сентября принял в срочном порядке поправки к Закону о Латвийской православной церкви, устанавливающие полную независимость ЛПЦ со всеми ее епархиями, приходами и учреждениями от любой церковной власти за пределами Латвии (автокефальная церковь).

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Об этом сообщается на сайте Сейма Латвии.

Закон устанавливает порядок утверждения и устранения митрополита, архиепископов и епископов. Юридические изменения не касаются канонических вопросов, отмечается в инструкции к законопроекту. Церковь до 31 октября должна привести устав в соответствие с новыми требованиями закона.

"Принятие закона закрепит историческую самостоятельность и независимость Латвийской Православной церкви и будет предотвращать влияние власти Русской Православной церкви над нашей церковью", — заявил председатель Комиссии Сейма по правам человека и общественных дел Артусс Кайминьш.

Новый порядок восстановит исторический статус ЛПЦ и исключит власть патриарха Московского над церковью в Латвии. Инициатива связана с тем, что Московский Патриархат поддерживает правящий в России режим и войну, которую Россия ведет против Украины.

"Отказ от какой-либо связи с Патриархом Московским является важным вопросом для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности", - подчеркнул Эгил Левитс, президент Латвии.

Напомним, Кабинет министров на заседание 30 августа одобрил предложения по применению на 10 лет персональных санкций против патриарха Русской православной церкви Кирилла (Владимира Гундяева) и еще семи ее представителей.