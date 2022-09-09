У Латвії ухвалили закон про виведення Православної церкви з-під влади Московського патріархату

Сейм Латвії 8 вересня ухвалив у терміновому порядку поправки до Закону про Латвійську православну Церкву, які встановлюють повну незалежність ЛПЦ з усіма її єпархіями, парафіями та установами від будь-якої церковної влади за межами Латвії (автокефальна церква).

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Про це повідомляється на сайті Сейму Латвії.

Закон встановлює порядок утвердження та усунення митрополита, архієпископів та єпископів. Юридичні зміни не стосуються канонічних питань, наголошується в інструкції до законопроекту. Церква до 31 жовтня має привести статут у відповідність до нових вимог закону.

"Ухвалення закону закріпить історичну самостійність і незалежність Латвійської Православної церкви і запобігатиме впливу чи владі Російської Православної церкви над нашою церквою", — заявив голова Комісії Сейму з прав людини та громадських справ Артусс Кайміньш.

Новий порядок відновить історичний статус ЛПЦ та виключить будь-яку владу патріарха Московського над церквою у Латвії. Ініціатива пов'язана з тим, що Московський Патріархат підтримує правлячий у Росії режим та війну, яку Росія веде проти України.

"Відмова від будь-якого зв'язку з Патріархом Московським є важливим питанням для наших православних, всього латвійського суспільства та національної безпеки", - наголосив Егіл Левітс, президент Латвії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засідання 30 серпня схвалив пропозиції щодо застосування на 10 років персональних санкцій проти патріарха Російської (Руської) православної церкви Кирила (Володимира Гундяєва) та ще семи її представників.