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Во Львове запретили деятельность московского патриархата
Во время сессии Львовский городской совет принял решение запретить на территории Львовской городской территориальной громады деятельность Украинской православной церкви московского патриархата и Украинской правоверной греко-католической церкви "Группа Догнала".
Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Юрий Ломага.
Депутаты пришли к выводу, что деятельность этих структур носит антигосударственный и антиукраинский характер.
"А учитывая факты, которые произошли на территории Львовской городской территориальной громады, сознательную и открытую спекуляцию на религиозных верованиях наших граждан со стороны российских оккупантов, мы приняли соответствующее решение", — объяснил депутат.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отмечается, что представители УПЦ московского патриархата и "Группы Догнала" действовали с целью создать искусственное противостояние и раскол украинского общества на религиозной основе, чтобы разделить украинский народ.
Еще в мае в Бориславе Львовской области городской совет также запретил деятельность Украинской православной церкви московского патриархата. До этого в Броварах Киевской области и в Конотопе Сумской области приняли аналогичные решения.
Следует отметить, что, согласно опросу социологической группы "Рейтинг", 51% украинцев выступают за запрет УПЦ, а ее разрыв с Московским патриархатом хотят уже 74%.