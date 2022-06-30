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Во Львове запретили деятельность московского патриархата

Во Львове запретили деятельность московского патриархата

Во время сессии Львовский городской совет принял решение запретить на территории Львовской городской территориальной громады деятельность Украинской православной церкви московского патриархата и Украинской правоверной греко-католической церкви "Группа Догнала".

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Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Юрий Ломага.

Депутаты пришли к выводу, что деятельность этих структур носит антигосударственный и антиукраинский характер.

"А учитывая факты, которые произошли на территории Львовской городской территориальной громады, сознательную и открытую спекуляцию на религиозных верованиях наших граждан со стороны российских оккупантов, мы приняли соответствующее решение", — объяснил депутат.

Отмечается, что представители УПЦ московского патриархата и "Группы Догнала" действовали с целью создать искусственное противостояние и раскол украинского общества на религиозной основе, чтобы разделить украинский народ.

Еще в мае в Бориславе Львовской области городской совет также запретил деятельность Украинской православной церкви московского патриархата. До этого в Броварах Киевской области и в Конотопе Сумской области приняли аналогичные решения. 

Следует отметить, что, согласно опросу социологической группы "Рейтинг", 51% украинцев выступают за запрет УПЦ, а ее разрыв с Московским патриархатом хотят уже 74%.

Автор:
Вита Молодан