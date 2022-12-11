РНБО запровадила санкції проти семи представників УПЦ МП

Рада національної безпеки і оборони України у неділю, 11 грудня, запровадила санкції проти ще чотирьох митрополитів, двох настоятелів та одного архієпископа Української православної церкви (Московського патріархату).

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Цього ж дня Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Відповідний документ опублікувала пресслужба Офісу Президента.

"Робимо все для того, щоб держава-агресор не мала жодної ниточки, за яку могла б смикати українське суспільство", - прокоментував голова держави запровадження санкцій .

Санкції на п'ять років запровадили проти:

митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Андрія Коваленка;

митрополита Луганського і Алчевського УПЦ МП Василя Поворознюка;

митрополита Бориспільського і Броварського УПЦ МП Антонія, керуючого справами УПЦ МП Івана Паканича;

митрополита Чернівецького і Буковинського УПЦ МП Мелетія, голови відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП Валентина Єгоренка;

настоятеля Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря УПЦ МП Олександра Прокопенка;

настоятеля Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у Херсоні Олександра Федорова;

архієпископа Костянтинівського Паїсія, вікарія Горлівської єпархії УПЦ МП Віктора Шинкарьова.

Зокрема, санкції передбачають блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання ліцензій та інших дозволів, заборону участі у приватизації, оренді державного майна та набуття у власність земельних ділянок тощо. Крім того, усіх сімох представників УПЦ МП, хто потрапив під нові санкції РНБО, позбавлять державних нагород України та інших форм відзначення.

Нагадаємо, на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації санкційної політики 9 грудня було ухвалено рішення подати РНБО пропозиції щодо запровадження санкцій проти представників російського духовенства. До пакету санкцій, поданого до РНБО, увійшло понад 250 фізичних та юридичних осіб.

Раніше повідомлялося, що Рада національної безпеки та оборони 1 грудня ухвалила рішення застосувати санкцій проти бізнесмена та колишнього депутата Верховної Ради трьох скликань Вадима Новинського, який також має сан протодиякона Української православної церкви, та низки інших її священнослужителів. Того ж дня його ввів у дію президент Володимир Зеленський.