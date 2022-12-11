СНБО ввел санкции против семи представителей УПЦ МП

Совет национальной безопасности и обороны Украины в воскресенье, 11 декабря, ввел санкции против еще четырех митрополитов, двух настоятелей и одного архиепископа Украинской православной церкви (Московского патриархата).

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В этот же день Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Офиса Президента.

"Делаем все для того, чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество", - прокомментировал глава государства введение санкций.

Санкции на пять лет ввели против:

митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Андрея Коваленко;

митрополита Луганского и Алчевского УПЦ МП Василия Поворознюка;

митрополита Бориспольского и Броварского УПЦ МП Антония, управляющего делами УПЦ МП Ивана Паканыча;

митрополита Черновицкого и Буковинского УПЦ МП Мелетия, главы отдела внешних церковных связей УПЦ МП Валентина Егоренко;

настоятеля Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря УПЦ МП Александра Прокопенко;

настоятеля Свято-Успенского кафедрального собора УПЦ МП в Херсоне Александра Федорова;

архиепископа Константиновского Паисия, викария Горловской епархии УПЦ МП Виктора Шинкарева.

В частности, санкции предусматривают блокирование активов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, аннулирование лицензий и других разрешений, запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества и приобретение в собственность земельных участков и т.д. Кроме того, всех семерых представителей УПЦ МП, попавших под новые санкции СНБО, лишат государственных наград Украины и других форм награждений.

Напомним, на заседании Межведомственной рабочей группы по реализации санкционной политики 9 декабря было принято решение представить СНБО предложения по введению санкций против представителей российского духовенства. В пакет санкций, поданный в СНБО, вошли более 250 физических и юридических лиц.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны 1 декабря принял решение применить санкции против бизнесмена и бывшего депутата Верховной Рады трех созывов Вадима Новинского, также сан протодиакона Украинской православной церкви, и ряда других ее священнослужителей. В тот же день его ввел президент Владимир Зеленский.