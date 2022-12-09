СНБО предлагают ввести санкции против представителей российского духовенства

В Совет национальной безопасности и обороны Украины подали предложения по введению санкций против представителей российского духовенства.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Такое решение было принято на заседании Межведомственной рабочей группы по реализации санкционной политики 9 декабря.

"Недавно президент Владимир Зеленский своим Указом ввел в действие решение СНБОУ по санкциям против отдельных представителей украинского духовенства, связанных с РПЦ. Мы несколько "дополним" перечень – уже представителями российских религиозных организаций", - отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В пакет санкций, поданный в СНБО, вошли более 250 физических и юридических лиц.

Кроме того, после доработки в СНБО будут поданы предложения по санкциям против российских компаний и лиц, причастных к изготовлению беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны 1 декабря принял решение применить санкции против бизнесмена и бывшего депутата Верховной Рады трех созывов Вадима Новинского, также имеющего сан протодиакона Украинской православной церкви, и ряда других ее священнослужителей. В тот же день его ввел президент Владимир Зеленский.

Кроме того, СНБО также поручил Кабинету министров инициировать запрет УПЦ, имеющий ныне статус статус широкой автономии в составе РПЦ, а Госслужбе по этнополитике и свободе совести - провести религиоведческую экспертизу Устава об управлении УПЦ "на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости принять предусмотренные законом меры".