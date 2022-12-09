РНБО пропонують ввести санкції проти представників російського духовенства

До Ради національної безпеки та оборони України подали пропозиції щодо запровадження санкцій проти представників російського духовенства.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Таке рішення було ухвалено на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації санкційної політики 9 грудня.

"Нещодавно президент Володимир Зеленський своїм Указом увів у дію рішення РНБОУ щодо санкцій проти окремих представників українського духовенства, пов’язаних з РПЦ. Ми дещо "доповнимо" перелік – вже представниками російських релігійних організацій", - зазначила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

До пакету санкцій, поданого до РНБО, увійшло понад 250 фізичних та юридичних осіб.

Крім того, після доопрацювання в РНБО будуть подані пропозиції щодо санкцій проти російських компаній та осіб, причетних до виготовлення безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, що Рада національної безпеки та оборони 1 грудня ухвалила рішення застосувати санкцій проти бізнесмена та колишнього депутата Верховної Ради трьох скликань Вадима Новинського, який також має сан протодиякона Української православної церкви, та низки інших її священнослужителів. Того ж дня його ввів у дію президент Володимир Зеленський.

Крім того, РНБО також доручила Кабінету міністрів ініціювати заборону УПЦ, що має статус нині статус широкої автономії у складі РПЦ, а Держслужбі з етнополітики та свободи совісті - провести релігієзнавчу експертизу Статуту про управління УПЦ "на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом та за необхідності вжити передбачених законом заходів".