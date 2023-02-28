Суд арестовал активы российского бизнесмена, финансирующего испытание вражеских ракет (ФОТО)

Суд по материалам СБУ арестовал имущество российского бизнесмена Николая Сердюка, причастного к финансированию вооруженной агрессии против Украины. Общая стоимость арестованных активов составляет 60 млн грн.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Решение суда касается шести компаний по производству и исследованию буровой техники, а также изготовлению аграрной продукции в Киевской и Сумской областях.

По информации СБУ, Сердюк является владельцем "Московского опытного завода буровой техники" и "Гидроинжстроя" и входит в ближайшее окружение руководителей финансово-промышленных групп Кремля.

По его указаниям, подконтрольные украинские предприятия производили высокотехнологичную продукцию для бурения нефтегазовых скважин и продавали ее за границу.

Значительную часть полученных доходов российский бизнесмен направлял на финансирование научно-испытательных полигонов РФ. В частности, на учебные центры РФ, где россияне испытывали свою боевую авиацию и ракетное вооружение.

Чтобы скрыть свой бизнес в Украине после полномасштабного вторжения, Сердюк пытался переписать собственные предприятия на девять представителей подконтрольных коммерческих структур. Также он создал две новые фирмы в Сумской области и в одной из стран ЕС для нелегального вывода собственных доходов из Украины. Впрочем, сотрудники Службы безопасности разоблачили сделку и заблокировали ее.

Правоохранители провели обыски в офисах, производственно-складских помещениях и квартирах фигурантов в Киеве и Сумах и выявили бухгалтерскую отчетность; черновые записи; мобильные телефоны и компьютерную технику с подтверждениями незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти), планируется сообщение о подозрении Сердюку и подконтрольным ему руководителям украинских коммерческих структур.

Кроме того, решается вопрос передачи российского имущества Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Напомним, ранее суд арестовал все недвижимое имущество одной из текстильных компаний в Черниговской области, конечным бенефициаром которой является российский бизнесмен, работающий на военно-промышленном комплексе России.