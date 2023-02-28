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Преступность
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Суд арестовал активы российского бизнесмена, финансирующего испытание вражеских ракет (ФОТО)

Суд арестовал активы российского бизнесмена, финансирующего испытание вражеских ракет (ФОТО)

Суд по материалам СБУ арестовал имущество российского бизнесмена Николая Сердюка, причастного к финансированию вооруженной агрессии против Украины. Общая стоимость арестованных активов составляет 60 млн грн.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Решение суда касается шести компаний по производству и исследованию буровой техники, а также изготовлению аграрной продукции в Киевской и Сумской областях.

По информации СБУ, Сердюк является владельцем "Московского опытного завода буровой техники" и "Гидроинжстроя" и входит в ближайшее окружение руководителей финансово-промышленных групп Кремля.

По его указаниям, подконтрольные украинские предприятия производили высокотехнологичную продукцию для бурения нефтегазовых скважин и продавали ее за границу.

Значительную часть полученных доходов российский бизнесмен направлял на финансирование научно-испытательных полигонов РФ. В частности, на учебные центры РФ, где россияне испытывали свою боевую авиацию и ракетное вооружение.

Чтобы скрыть свой бизнес в Украине после полномасштабного вторжения, Сердюк пытался переписать собственные предприятия на девять представителей подконтрольных коммерческих структур. Также он создал две новые фирмы в Сумской области и в одной из стран ЕС для нелегального вывода собственных доходов из Украины. Впрочем, сотрудники Службы безопасности разоблачили сделку и заблокировали ее.

Правоохранители провели обыски в офисах, производственно-складских помещениях и квартирах фигурантов в Киеве и Сумах и выявили бухгалтерскую отчетность; черновые записи; мобильные телефоны и компьютерную технику с подтверждениями незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти), планируется сообщение о подозрении Сердюку и подконтрольным ему руководителям украинских коммерческих структур.

Кроме того, решается вопрос передачи российского имущества Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Напомним, ранее суд арестовал все недвижимое имущество одной из текстильных компаний в Черниговской области, конечным бенефициаром которой является российский бизнесмен, работающий на военно-промышленном комплексе России.

Автор:
Нина Комащенко