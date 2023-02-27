В Чернигове арестовали принадлежащий россиянину текстильный комбинат

Суд арестовал все недвижимое имущество одной из текстильных компаний в Черниговской области, конечным бенефициаром которой является российский бизнесмен, работающий на военно-промышленный комплекс России. Об этом сообщают в Службе безопасности Украины, инициировавшей арест, и Черниговской областной прокуратуре, подавшей соответствующее ходатайство.

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Решение суда касается производственных помещений, складов и офисов предприятия. Общая стоимость арестованного имущества составляет 1,037 миллиарда гривен.

По имеющимся данным, бенефициарный владелец украинского промышленного объекта владеет также группой российских компаний, которые по заказу российской армии и ее силовых структур осуществляли производство и поставку военной одежды и снаряжения.

"В настоящее время изучается информация, что до начала полномасштабного вторжения украинская компания пересылала ткань российского военного образца в Беларусь. Для экспорта использовали сеть подконтрольных фирм, осуществлявших внешнеэкономические операции в пользу врага", - говорится в сообщении СБУ.

В прокуратуре же указывают, что в течение 2021-2022 годов частные общества, учредителем которых был представитель страны-агрессора, осуществляли приобретение волокон в Беларуси и занимались снабжением тканей российским и белорусским организациям и предприятиям.

Дело расследуется по части 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Также решается вопрос о передаче изъятого имущества в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В свою очередь, как сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах "Суспільне", речь идет о ЧАО "Камвольно-суконная компания "Чексил". По данным сервисов Youcontrol и Opendatabot, конечным бенефициаром предприятия официально значится житель Чернигова Антон Громов.