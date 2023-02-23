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Преступность
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Суд арестовал имущество жены Медведчука более чем на 5,6 млрд грн

Суд арестовал имущество жены Медведчука более чем на 5,6 млрд грн

По материалам Службы безопасности суд арестовал имущество супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок. Общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 млрд грн.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что решение суда касается пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний.

Также наложен арест на 2 земельных участка, 4 жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей, принадлежащих фигурантке.

Кроме того, арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях.

Среди них – киевские компании "Терра-Инвест", "Укркапитал" и "Спорт-Тур", которые жена Медведчука использовала для проведения подрывной деятельности против Украины.

"Именно они основали фирму по законам РФ, через которую Марченко переводила миллионные суммы на счета росгвардии и МВС РФ в оккупированном Крыму, а также платила "налоги" в российский бюджет", - подчеркнули в СБУ.

Фото 2 — Суд арестовал имущество жены Медведчука более чем на 5,6 млрд грн
Фото 3 — Суд арестовал имущество жены Медведчука более чем на 5,6 млрд грн
Фото 4 — Суд арестовал имущество жены Медведчука более чем на 5,6 млрд грн
Фото 5 — Суд арестовал имущество жены Медведчука более чем на 5,6 млрд грн
Фото 6 — Суд арестовал имущество жены Медведчука более чем на 5,6 млрд грн
Фото 7 — Суд арестовал имущество жены Медведчука более чем на 5,6 млрд грн
Фото 8 — Суд арестовал имущество жены Медведчука более чем на 5,6 млрд грн
Фото 9 — Суд арестовал имущество жены Медведчука более чем на 5,6 млрд грн
Фото 10 — Суд арестовал имущество жены Медведчука более чем на 5,6 млрд грн
Фото 11 — Суд арестовал имущество жены Медведчука более чем на 5,6 млрд грн
Фото 12 — Суд арестовал имущество жены Медведчука более чем на 5,6 млрд грн
Фото 13 — Суд арестовал имущество жены Медведчука более чем на 5,6 млрд грн

Напомним, ранее следователи СБУ сообщили Оксане Марченко и главе аффилированной крымской фирмы о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

По этой же статье сообщено о подозрении топ-менеджеру "Укркапитала" и "Спорт-Тура".

"Преступление, в котором подозревается Марченко и менеджеры причастных компаний, предусматривает наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества. Арест активов обеспечит возможность их конфискации по решению суда и обезопасит имущество от перерегистрации на других лиц", - отметили в СБУ.

Ранее суд  арестовал три земельных участка во Львовской области стоимостью более 2 миллионов гривен, принадлежащих обществу, бенефициарным которого является жена Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Также по инициативе Службы безопасности Украины было арестовано   дополнительные активы подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, которыми управляли из Российской Федерации.

Автор:
Светлана Манько