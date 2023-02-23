Суд арестовал имущество жены Медведчука более чем на 5,6 млрд грн

По материалам Службы безопасности суд арестовал имущество супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок. Общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 млрд грн.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что решение суда касается пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний.

Также наложен арест на 2 земельных участка, 4 жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей, принадлежащих фигурантке.

Кроме того, арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях.

Среди них – киевские компании "Терра-Инвест", "Укркапитал" и "Спорт-Тур", которые жена Медведчука использовала для проведения подрывной деятельности против Украины.

"Именно они основали фирму по законам РФ, через которую Марченко переводила миллионные суммы на счета росгвардии и МВС РФ в оккупированном Крыму, а также платила "налоги" в российский бюджет", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, ранее следователи СБУ сообщили Оксане Марченко и главе аффилированной крымской фирмы о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

По этой же статье сообщено о подозрении топ-менеджеру "Укркапитала" и "Спорт-Тура".

"Преступление, в котором подозревается Марченко и менеджеры причастных компаний, предусматривает наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества. Арест активов обеспечит возможность их конфискации по решению суда и обезопасит имущество от перерегистрации на других лиц", - отметили в СБУ.

Ранее суд арестовал три земельных участка во Львовской области стоимостью более 2 миллионов гривен, принадлежащих обществу, бенефициарным которого является жена Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Также по инициативе Службы безопасности Украины было арестовано дополнительные активы подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, которыми управляли из Российской Федерации.