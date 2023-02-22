Адвокаты Медведчука оспаривают лишение его мандата в суде, – Арахамия

Адвокаты экс-нардепа от запрещенной ОПЗЖ Виктора Медведчука подали судебный иск с требованием отменить и признать незаконной процедуру лишения его мандата. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram.

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По его словам, иск подан против Верховной Рады.

"Это свидетельствует о том, что фанаты Путина будут искать какие-либо зацепки для обжалования решений власти", - написал Арахамия.

Он отметил, что к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину ожидается лишение мандатов еще по меньшей мере трех нардепов от бывшей ОПЗЖ.

Также Арахамия призвал всех депутатов от запрещенных партий сложить полномочия.

В сентябре 2021 года Виктору Медведчуку объявили подозрение в госизмене. Дело касалось поставок угля из ОРДЛО.

В конце февраля 2022 года он сбежал из-под домашнего ареста и скрывался. 12 апреля было объявлено о его задержании Службой безопасности Украины.

21 сентября 2022 года Медведчук был передан России в рамках обмена. Перед этим он предоставил следствию информацию для доказательства его вины.

В январе 2023 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.

15 февраля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о получении заявлений на сложение мандатов от депутатов Натальи Королевской и Юрия Солода, избранных от запрещенной ОПЗЖ. 22 февраля соответствующее заявление поступило и от их коллеги Олега Волошина.