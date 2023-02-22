Адвокати Медведчука оскаржують позбавлення його мандата в суді, – Арахамія

Адвокати екснардепа від забороненої ОПЗЖ Віктора Медведчука подали судовий позов із вимогою скасувати й визнати незаконною процедуру позбавлення його мандата. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в Telegram.

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За його словами, позов подано проти Верховної Ради.

"Це свідчить про те, що фанати Путіна шукатимуть будь-які зачіпки для оскарження рішень влади", — написав Арахамія.

Він зазначив, що до роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну очікується позбавлення мандатів ще щонайменше трьох нардепів від колишньої ОПЗЖ.

Також Арахамія закликав усіх депутатів від заборонених партій скласти повноваження.

У вересні 2021 року Віктору Медведчуку оголосили підозру у держзраді. Справа стосувалася постачання вугілля з ОРДЛО.

Наприкінці лютого 2022 року він утік із-під домашнього арешту й переховувався. 12 квітня було оголошено про його затримання Службою безпеки України.

21 вересня 2022 року Медведчука передали Росії в рамках обміну. Перед цим він надав слідству інформацію для доведення його провини.

У січні 2023 року Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача.

15 лютого голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про отримання заяв на складання мандатів від депутатів Наталії Королевської та Юрія Солода, які були обрані від забороненої ОПЗЖ. 22 лютого відповідна заява надійшла й від їхнього колеги Олега Волошина.