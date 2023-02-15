До Ради надійшли заяви від нардепів Королевської та її чоловіка Солода про відмову від мандатів (ФОТО)

До Верховної Ради надійшли заяви на складання мандатів від народних депутатів Наталії Королевської та Юрія Солода, які були обрані від забороненої ОПЗЖ.

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Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

"Заяви на складання повноважень народного депутата України до Верховної Ради України надійшли. Офіційно. Відповідно і позбавлення мандатів відбудеться у законний спосіб, згідно Конституції України. Очікуємо на заяви інших втікачів", - зазначив він.

Також Стефанчук опублікував фотографії заяв.

Згідно з заявами, причиною рішення про відмову від мандату Наталія Королевська вказала "стан здоров'я та сімейні обставини", а її чоловік Юрій Солод - просто сімейні обставини.

Нагадаємо, ще у кінці січня видання "Українська правда", посилаючись на свої джерела, повідомляло, що Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандатів. Журналісти з'ясували, що Королевська разом з сім'єю увесь час повномасштабної війни перебуває в Дубаї. Також повідомлялося, що сім'я нардепів придбала там нерухомості на $10 млн.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав депутатів, які були обрані до Верховної Ради від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", скласти мандати.