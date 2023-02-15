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В Раду поступили заявления от нардепов Королевской и ее мужа Солода об отказе от мандатов (ФОТО)

В Раду поступили заявления от нардепов Королевской и ее мужа Солода об отказе от мандатов (ФОТО)

В Верховную Раду поступили заявления на сложение мандатов от народных депутатов Натальи Королевской и Юрия Солода, избранных от запрещенной ОПЗЖ.

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Об этом сообщил глава парламента Руслан Стефанчук.

" Заявления на сложение полномочий народного депутата Украины в Верховную Раду Украины поступили. Официально. Соответственно и лишение мандатов произойдет законным способом, согласно Конституции Украины. Ожидаем заявления других беглецов", - отметил он.

Также Стефанчук опубликовал фотографии заявлений.

Согласно заявлениям, причиной решения об отказе от мандата Наталья Королевская указала "состояние здоровья и семейные обстоятельства", а ее муж Юрий Солод – просто семейные обстоятельства.

Фото 2 — В Раду поступили заявления от нардепов Королевской и ее мужа Солода об отказе от мандатов (ФОТО)

Напомним, еще в конце января издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщало, что Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод написали заявления на сложение мандатов. Журналисты выяснили, что Королевская вместе с семьей все время полномасштабной войны находится в Дубае. Также сообщалось, что семья нардепов приобрела там недвижимость на $10 млн.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал депутатов, избранных в Верховную Раду от запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа - При жизни", сложить мандаты.

Автор:
Нина Комащенко