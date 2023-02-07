В "Слуге народа" призвали всех депутатов бывшей ОПЗЖ сдать мандаты

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал депутатов, избранных в Верховную Раду от запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", сложить мандаты.

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Об этом Арахамия написал в Телеграмме.

"Призываю депутатов от ОПЗЖ сделать правильный для себя выбор и сложить мандаты. Это касается всех: как идеологических сторонников, так и тех, кто скорее жестко ошибся с политическим выбором", - отметил глава пропрезидентской фракции.

По его словам, тренд по разгрому пророссийского движения в Украине необратим.

"Кто дружит со здравым смыслом – сам понимает, что нужно идти. Такой шаг ничего не гарантирует, только дает шанс очистить остатки совести и в будущем предстать перед историей в не совсем позорном образе", - подчеркнул Арахамия.

Отметим, в настоящее время в Верховной Раде осталось 409 депутатов.

6 февраля народные избранники досрочно прекратили полномочия народного депутата Игоря Абрамовича, избранного от ОПЗЖ. Он написал заявление о сложении мандата.

А вот народные депутаты, также избранные в Верховную Раду от запрещенной ОПЗЖ, Олег Волошин, Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод, написали заявления на сложение мандатов еще 29 января. Но до сих пор Верховная Рада не лишила их полномочий. Все они находятся за пределами Украины.

Ранее на заседании 13 января парламент досрочно прекратил полномочия народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.