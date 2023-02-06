У Верховній Раді залишилося 409 депутатів: Абрамовича позбавили мандату

Верховна Рада на пленарному засіданні 6 лютого достроково припинила повноваження народного депутата Ігоря Абрамовича, обраного від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

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Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата України Ігоря Абрамовича", - зазначив Железняк.

За його словами за відповідне рішення проголосували 317 народних обранців.

Железняк уточнив, що у Верховній Раді залишилося 409 депутатів.

"Це єдине складання мандату за сьогодні. Інші заяви чомусь не надійшли ще Летять з ОАЄ", - зауважив нардеп.

Зазначимо, народний депутат Ігор Абрамович 6 лютого написав заяву про складання мандата.

А ось народні депутати, які також були обрані до Верховної Ради від забороненої ОПЗЖ, Олег Волошин, Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод , написали заяви на складання мандатів ще 29 січня. Але досі Верховна Рада не позбавила їх повноважень. Наразі всі вони перебувають за межами України.

А ось на засіданні 13 січня парламент достроково припинив повноваження народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака та Рената Кузьміна.