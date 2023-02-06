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В Верховной Раде осталось 409 депутатов: Абрамовича лишили мандата
Верховная Рада на пленарном заседании 6 февраля досрочно прекратила полномочия народного депутата Игоря Абрамовича, избранного от запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Игоря Абрамовича", - отметил Железняк.
По его словам, за соответствующее решение проголосовали 317 народных избранников.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Железняк уточнил, что в Верховной Раде осталось 409 депутатов.
"Это единственное сложение мандата за сегодня. Другие заявления почему-то не пришли еще. Летят из ОАЕ", - заметил нардеп.
Отметим, что народный депутат Игорь Абрамович 6 февраля написал заявление о сложении мандата.
А вот народные депутаты, также избранные в Верховную Раду от запрещенной ОПЗЖ, Олег Волошин, Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод, написали заявления на сложение мандатов еще 29 января. Но до сих пор Верховная Рада не лишила их полномочий. Все они находятся за пределами Украины.
А вот на заседании 13 января парламент досрочно прекратил полномочия народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.