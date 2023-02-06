В Верховной Раде осталось 409 депутатов: Абрамовича лишили мандата

Верховная Рада на пленарном заседании 6 февраля досрочно прекратила полномочия народного депутата Игоря Абрамовича, избранного от запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Игоря Абрамовича", - отметил Железняк.

По его словам, за соответствующее решение проголосовали 317 народных избранников.

Железняк уточнил, что в Верховной Раде осталось 409 депутатов.

"Это единственное сложение мандата за сегодня. Другие заявления почему-то не пришли еще. Летят из ОАЕ", - заметил нардеп.

Отметим, что народный депутат Игорь Абрамович 6 февраля написал заявление о сложении мандата.

А вот народные депутаты, также избранные в Верховную Раду от запрещенной ОПЗЖ, Олег Волошин, Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод, написали заявления на сложение мандатов еще 29 января. Но до сих пор Верховная Рада не лишила их полномочий. Все они находятся за пределами Украины.

А вот на заседании 13 января парламент досрочно прекратил полномочия народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.