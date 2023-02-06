Ще один нардеп написав заяву про складання мандата

Народний депутат Ігор Абрамович, який був обраний до Верховної Ради від забороненої ОПЗЖ, 6 лютого написав заяву про складання мандата.

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Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Сьогодні написав заяву про складання мандата Ігор Абрамович.Саме його вихід із лав фракції ОПЗЖ у перший день повномасштабного вторгнення заклав початок для її подальшого розвалу в українському парламенті", - зазначив Арахамія.

Він сподівається, що сьогоднішнє рішення Абромовича про складення депутатських повноважень так само стане прикладом для наслідування іншими депутатами від забороненої ОПЗЖ.

"Хоча Ігор зі своєю проукраїнською позицією ніколи не асоціювався у мене з ідеологією ОПЗЖ. Достатньо поглянути на "синхронність" його голосування з колишніми однопартійцями. Простіше кажучи, – свій серед чужих у тилу п’ятої колони", - зауважив Арахамія.

За його словами, створена Абромовичем депутатська група "Відновлення України", яка послідовно підтримує всі важливі для майбутнього країни та відсічі агресора законодавчі рішення, у найважчі місяці війни лише зміцнила стійкість українського парламенту перед зовнішнім агресором.

"Тому закликаю інших депутатів із забороненої фракції ОПЗЖ наслідувати цей приклад. Пора вже нарешті відчути настрої суспільства на 11-му місяці повномасштабної війни", - підкреслив Арахамія.

Зазначимо, народний депутат, який раніше входив до забороненої в Україні партії ОПЗЖ, Олег Волошин написав заяву про складання мандата.

Напередодні Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, які також були обрані до Верховної Ради від забороненої ОПЗЖ, написали заяви на складання мандатів.

Крім того, Верховна Рада на засіданні 13 січня достроково припинила повноваження народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака та Рената Кузьміна.