Еще один нардеп написал заявление о сложении мандата

Народный депутат Игорь Абрамович, избранный в Верховную Раду от запрещенной ОПЗЖ, 6 февраля написал заявление о составлении мандата.

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Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Сегодня написал заявление о составлении мандата Игорь Абрамович. Именно его выход из рядов фракции ОПЗЖ в первый день полномасштабного вторжения заложил начало для дальнейшего развала в украинском парламенте", - отметил Арахамия.

Он надеется, что сегодняшнее решение Абромовича о сложении депутатских полномочий также станет примером для подражания другим депутатам от запрещенной ОПЗЖ.

"Хотя Игорь со своей проукраинской позицией никогда не ассоциировался у меня с идеологией ОПЗЖ. Достаточно взглянуть на "синхронность" его голосования с бывшими однопартийцами. Проще говоря, свой среди чужих в тылу пятой колонны", - отметил Арахамия.

По его словам, созданная Абромовичем депутатская группа "Восстановление Украины", последовательно поддерживающая все важные для будущего страны и отпоры агрессора законодательные решения, в самые тяжелые месяцы войны лишь укрепила устойчивость украинского парламента перед внешним агрессором.

"Поэтому призываю других депутатов из запрещенной фракции ОПЗЖ последовать этому примеру. Пора уже наконец-то почувствовать настроения общества на 11-м месяце полномасштабной войны", - подчеркнул Арахамия.

Отметим, что народный депутат, ранее входивший в запрещенную в Украине партию ОПЗЖ, Олег Волошин написал заявление о составлении мандата.

Накануне Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод, также избранные в Верховную Раду от запрещенной ОПЗЖ, написали заявления на составление мандатов.

Кроме того, Верховная Рада на заседании 13 января досрочно прекратила полномочия народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.