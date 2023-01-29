Третій нардеп за день вирішив скласти мандат – ЗМІ

Народний депутат, який раніше входив до забороненої в Україні партії ОПЗЖ, Олег Волошин написав заяву про складання мандата.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на колишнього співголову партії та фракції ОПЗЖ Юрія Бойка.

Що відомо про Волошина

Колишній депутат від ОПЗЖ декілька разів потрапляв у скандали. У березні 2020 року він у Facebook повідомив, що начебто французька депутатка Валері Фор-Мунтян запропонувала залучити сепаратистів "для кращої динаміки мирного процесу за столом переговорів". Ця заява виявилася фейком, Фор-Мунтян обурилися і спростувала слова Волошина.

У липні того ж року Волошин заявив, що український суверенітет "відданий повністю зовнішньому управлінню". Згодом невідомі облили його зеленкою поблизу будівлі ВРУ.

Перед повномасштабним вторгнення, 20 січня 2022 року Управління з контролю за іноземними активами Мініфіну США запровадило проти Волошина та ще трьох громадян України санкції за "участь у контрольованій російським урядом діяльності щодо впливу з метою дестабілізації України".

Нагадаємо, Волошин став третім депутатом за день, 29 січня, який (за повідомленнями у ЗМІ) вирішив скласти мандат.

Напередодні Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, які також були обрані до Верховної Ради від забороненої ОПЗЖ, написали заяви на складання мандатів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів через наявність російських паспортів. Крім того, Верховна Рада на засіданні 13 січня достроково припинила повноваження народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака та Рената Кузьміна.