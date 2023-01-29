Третий нардеп за день решил сложить мандат – СМИ

Народный депутат, ранее входивший в запрещенную в Украине партию ОПЗЖ, Олег Волошин написал заявление о сложении мандата.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на бывшего сопредседателя партии и фракции ОПЗЖ Юрия Бойко.

Что известно о Волошине

Бывший депутат от ОПЗЖ несколько раз попадал в скандалы. В марте 2020 года он в Facebook сообщил, что якобы французская депутат Валери Фор-Мунтян предложила привлечь сепаратистов "для лучшей динамики мирного процесса за столом переговоров". Это заявление оказалось фейком, Фор-Мунтян возмутилась и опровергла слова Волошина.

В июле того же года Волошин заявил, что украинский суверенитет "передан полностью внешнему управлению". Впоследствии неизвестные облили его зеленкой у здания ВРУ.

Перед полномасштабным вторжением, 20 января 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Минифина США ввело против Волошина и еще трех граждан Украины санкции за "участие в контролируемой российским правительством деятельности по влиянию с целью дестабилизации Украины".

Напомним, Волошин стал третьим депутатом за день, 29 января, который (по сообщениям в СМИ) решил сложить мандат.

Накануне Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод, также избранные в Верховную Раду от запрещенной ОПЗЖ, написали заявления на сложении мандатов.

Ранее СМИ сообщали, что нескольких нардепов от бывшей ОПЗЖ досрочно избавят мандатов из-за наличия российских паспортов. Кроме того, Верховная Рада на заседании 13 января досрочно прекратила полномочия народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.