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Еще четырех нардепов от ОПЗЖ досрочно лишат мандатов, - СМИ
Несколько нардепов от бывшей ОПЗЖ досрочно лишат мандатов из-за наличия российских паспортов. Речь идет об Александре Пономареве, Наталье Королевской, Юрии Солоде и Олеге Волошине.
Об этом сообщили источники в парламенте.
"В ближайшее время ожидаем новый Указ президента о лишении украинского гражданства нескольких нардепов Верховной Рады от бывшей фракции ОПЗЖ. На основании наличия у них российских паспортов", - отметил собеседник издания.
Как известно, статья 81 пункта 4 Конституции предусматривает лишение мандата в случае прекращения гражданства или выезда на постоянное проживание за пределы Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По информации источника, речь идет о следующих депутатах:
- Александр Пономарев;
- Наталья Королевская;
- Юрий Солод;
- Олег Волошин.
"Дальше – по плану голосования в парламенте за досрочное прекращение их полномочий, как это было в январе", – прогнозируют в Раде.
Напомним, Верховная Рада на заседании 13 января досрочно прекратила полномочия народных депутатов Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что лишил гражданства Украины Медведчука, Казака, Деркача и Кузьмина. Глава государства подчеркнул, что если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и действия власти будут соответствующие.
Медведчука передали России в рамках состоявшегося 21 сентября 2022 года обмена. Перед этим он предоставил следствию достаточно информации для доказывания его вины, а сам обмен не препятствует судебному разбирательству дел против него и был произведен в соответствии с новым законом о порядке лиц, идущих на обмен.
Рената Кузьмина и Андрея Деркача также подозревают в госизмене. В частности, по информации ГБР, Кузьмин накануне и после начала полномасштабного вторжения РФ размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.