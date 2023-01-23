Ще чотирьох нардепів від ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів, - ЗМІ

Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів через наявність російських паспортів. Йдеться про Олександра Пономарьова, Наталю Королевську, Юрія Солода та Олега Волошина

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Про це виданню LB.ua повідомили джерела в парламенті.

"Найближчим часом очікуємо на новий Указ президента про позбавлення українського громадянства декількох нардепів Верховної Ради від колишньої фракції ОПЗЖ. На підставі наявності у них російських паспортів", - зазначив співрозмовник видання.

Як відомо, стаття 81. пункту 4 Конституції передбачає позбавлення мандату у разі припинення громадянства чи виїзду на постійне проживання за межі України.

За інформацією джерела, йдеться про наступних депутатів:

Олександр Пономарьов;

Наталія Королевська;

Юрій Солод;

Олег Волошин.

"Далі – за планом голосування у парламенті за дострокове припинення їхніх повноважень, як це вже було у січні", – прогнозують у Раді.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 січня достроково припинила повноваження народних депутатів Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака та Рената Кузьміна.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що позбавив громадянства України Медведчука, Козака, Деркача та Кузьміна. Голова держави наголосив, що якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й дії влади будуть відповідні.

Медведчука передали Росії в рамках обміну, що відбувся 21 вересня 2022 року. Перед цим він надав слідству достатньо інформації для доведення його провини, а сам обмін не перешкоджає судовому розгляду справ проти нього та був проведений у відповідності до нового закону про порядок звільнення осіб, що йдуть на обмін.

Рената Кузьміна та Андрія Деркача також підозрюють у держзраді. Зокрема, за інформацією ДБР, Кузьмін напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.