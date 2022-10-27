ВАКС заочно заарештував підозрюваного у держзраді нардепа Деркача

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду заочно обрав депутату Верховної Ради III-IX скликань Андію Деркачу, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, суд повністю задовольнив відповідне клопотання детектива Національного антикорупційного бюро, погоджене генеральним прокурором.

Втім, наразі Деркача оголошено у державний та міжнародний розшук. Після його затримання та доставки до місця проведення розслідування слідчим суддею буде вирішено питання про застосування цього запобіжного заходу або заміну на більш м’який.

Нагадаємо, що НАБУ встановило, що Деркач у 2019-2022 роках одержав щонайменше 567 тисяч доларів від правоохоронних та розвідувальних органів Росії за підривну діяльність проти України.

Зокрема, гроші, за версією слідства, передавалися на дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин зі США, а також ускладнення інтеграції України до Європейського союзу та НАТО.

У вересні йому було повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28 і частиною 1 статті 111, а також за статтею 368-5 Кримінального кодексу (держзрада за попередньою змовою групою осіб та незаконне збагачення).