Стефанчук сподівається, що Медведчук "і йому подібні" підпадуть під одну з підстав позбавлення мандату в Раді

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сподівається, що депутат парламенту Віктор Медведчук буде позбавлений мандату за однією з перелічених у Конституції підстав. Про це він сказав під час брифінгу в Києві, передає "Укрінформ".

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"Є бажане. Я цього хочу. А є реальність. Конституція України передбачає сім підстав для позбавлення депутатського мандата. У період воєнного стану зміни до Конституції не можна вносити. Ми сподіваємося, що знайдемо одну із семи підстав і організуємо все, щоб і він і йому подібні перестали бути народними депутатами України", – сказав спікер українського парламенту.

Зазначимо, що згідно зі статтею 81 Конституції, повноваження нардепа припиняються достроково у разі:

1) складення повноважень за його особистою заявою;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;

5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;

6) невходження нардепа, обраного від партії чи блоку, до складу депутатської фракції відповідної партії чи блоку або виходу депутата зі складу такої фракції;

7) його смерті.

Нагадаємо, що Медведчук, будучи громадянином України та депутатом українського парламенту, був, згідно з заявами української сторони, переданий Росії в рамках обміну на 200 осіб, що відбувся 21 вересня. Однак фактичного підтвердження його передачі жодна зі сторін не робила.

Медведчуку в Україні інкримінують частину 2 статті 28 і частину 1 статті 111, частину 2 статті 28 і частину 1 статті 258-3 Кримінального кодексу (державна зрада та створення терористичної організації, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Так слідство трактує те, що Медведчук у 2014-2015 роках, не обіймаючи формальних посад, був куратором схеми з постачання вугілля з непідконтрольних Україні територій на підконтрольні, узгоджуючи відповідні питання з тодішнім керівництвом України та офіційними особами Росії.

Ті ж самі статті інкримінуються Петру Порошенко, який на той час був президентом України, а зараз також є депутатом Ради, хоча, на відміну від Медведчука, не був заарештований і знаходиться на свободі під особистим зобов'язанням.

В свою чергу, Служба безпеки України запевнила, що до обміну Медведчук надав слідству достатньо інформації для доведення його провини, а сам обмін не перешкоджає судовому розгляду справ проти нього та був проведений у відповідності до нового закону про порядок звільнення осіб, що йдуть на обмін.

Він, зокрема, передбачає можливість скасування судом за клопотанням прокурора запобіжного заходу щодо особи, яку уповноважений орган вирішив передати в якості військовополоненого. Медведчуку ж суд лише за декілька днів до того, 15 вересня, в черговий раз продовжив арешт на два місяці. Втім, нардеп очевидним чином не є військовополоненим, а про конкретний зміст рішень, які дозволили його звільнити, наразі не повідомлялося.

Нагадаємо, що окрім зазначеної справи, Медведчук звинувачується у держзраді через замах на розграбування разом з нардепом Тарасом Козаком та посадовими особами Росії національних цінностей України у вигляді незаконного видобутку нафти та газу на шельфі Чорного моря в окупованого Криму. Також їм інкримінують надання керівництву РФ допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, а саме даних щодо місць дислокації військових формувань України. 2 грудня Державне бюро розслідувань оголосило про завершення розслідування цієї справи.

Зазначимо також, що 25 вересня генеральний прокурор Андрій Костін, коментуючи можливість позбавлення Медведчука українського громадянства, заявив, що зараз є "багато ідей щодо того, щоб передбачити зміни до законів про громадянство, які б надавали можливість позбавляти громадянства тих, хто зрадив нашу країну". За його словами, якщо парламент ухвалить відповідні зміни до законодавства, це дуже спростить процедуру.