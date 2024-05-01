США запровадили нові санкції проти Росії та країн, що допомагають їй зброєю

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти майже 300 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії та допомагають державі-агресору ухилятись від обмежень. Про це йдеться у пресрелізі американського відомства.

У повідомленні сказано, що запроваджені 1 травня обмеження спрямовані проти російської військово-промислової бази та програм хімічної i біологічної зброї, а також зачеплять компанії та осіб у третіх країнах, які допомагають РФ з комплектуючими для виробництва зброї.

Зокрема, нові американські санкцій вплинуть на майже 60 об’єктів, розташованих в Азербайджані, Бельгії, Китаї, Словаччині, Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), які допомагають Росії отримати вкрай необхідні технології та обладнання з-за кордону.

Крім того, у санкційному списку понад 100 організацій, які працюють або працювали в технологічному, оборонному, виробничому та транспортному секторах економіки Росії.

У пресрелізі також йдеться, що Мінфін США запровадив обмеження для двох російських компаній, які беруть участь у будівництві газової інфраструктури в Росії: "Нефтегазстрой" та "ВНИПИгаздобыча".

Інший блок американських санкцій спрямований проти основних російських імпортерів бавовняної целюлози, нітроцелюлози та ключових її компонентів, а також на двох постачальників цих товарів із Китаю. Зауважимо, що ці матеріали Росія використовує для виробництва пороху, ракетного палива та інших вибухових речовин.

У свою чергу Державний департамент США запроваджує обмеження щодо отримання прибутків Росією через її виробництво енергії, металів і гірничодобувної промисловості, а також вводить санкції проти осіб у зв’язку зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального.

Як США обмежують агресивну Росію

1 травня Сенат США проголосував за проєкт закону про заборону імпорту збагаченого урану з Росії. Документ передали на підпис президенту США Джо Байдену. Закон, який одностайно підтримали сенатори, забороняє імпорт російського урану в США через 90 днів після набрання чинності, дозволяючи тимчасові звільнення до січня 2028 року.

Ще раніше, у квітні, США разом із Великою Британією запровадили санкції проти експорту Росією алюмінію, міді та нікелю. А в лютому під американські обмеження потрапили також російські діаманти. Рішення OFAC передбачає заборону на імпорт непромислових діамантів, видобутих в Росії, навіть якщо вони були оброблені в іншій країні.

Крім того, разом із іншими важливими законопроєктами Палата представників США ухвалила проєкт закону про використання конфіскованих активів РФ на користь України. Він передбачає, зокрема, надання президенту США повноважень застосувати процедуру конфіскації суверенних активів з подальшою передачею відповідних коштів до спеціальних фондів (Compensation Fund, Ukraine Support Fund).

Додамо, що й до цього США вже ухвалювали окремі рішення про конфіскацію для України російських активів в незначному обсязі. Зокрема, минулого року це стосувалося 5,4 мільйона доларів, що належать підсанкційному олігарху Костянтину Малофєєву, а в лютому цього року, після викриття незаконної мережі закупівель, пов'язаних з РФ, було вирішено передати конфісковані 500 тисяч доларів Естонії, яка вже використає їх на підтримку України.