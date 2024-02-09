США вводять нові санкції проти російських діамантів

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) при Міністерстві фінансів США 8 лютого оголосило про введення санкцій проти російських діамантів, відповідно до угоди країн "Великої сімки".

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Про це йдеться на сайті OFAC.

Перше рішення OFAC передбачає заборону на імпорт непромислових діамантів, видобутих в Росії, навіть якщо вони були оброблені в іншій країні. Заборона набуде чинності з 1 березня для певних категорій діамантів, а з 1 вересня буде розширена на інші категорії.

Друге рішення, згідно з повідомленням, забороняє імпорт ювелірних виробів з діамантами та несортованих діамантів, що мають походження з Росії або були імпортовані з неї, починаючи з 1 березня 2024 року.

Такі заходи є частиною зобов'язань, взятих на себе країнами G7 у грудні 2023 року, щодо введення обмежень на імпорт діамантів, видобутих в Росії. Міністерство фінансів США також повідомило, що невдовзі опублікує додаткові інструкції стосовно цих рішень.

Також OFAC накладає санкції на чотири організації та одне судно, які були залучені до схеми порушення цінового ліміту на нафту наприкінці 2023 року.

"Сьогоднішня санкції проти суден, які порушують ліміт цін на російську нафту, має служити постійним попередженням про те, що ми можемо і будемо примушувати до порушення ліміту. Крім того, рішучість OFAC допомагає нам виконати зобов’язання, взяті лідерами G7 у грудні щодо скорочення доходів Росії від торгівлі діамантами", - йдеться в повідомленні.

Заборона на російські алмази

Заборона на імпорт російських алмазів є заходом "Великої сімки", яка заявила, що запровадить відповідне обмеження до 1 січня 2024 року. Про заборону імпорту діамантів уже повідомляла Канада.

На початку цього року рада Європейського Союзу ввела санкції проти компанії “Алроса”, котра є експортером 90% російських алмазів, а також персональні санкції проти генерального директора компанії Павла Маріничева. На "Алросу" припадає близько третини світової пропозиції алмазів, їхня вартість оцінюється у 2,5 млрд доларів.

Повідомляється, що ці санкції доповнюють заборону на імпорт російських алмазів, включена до 12-го пакету економічних та індивідуальних санкцій, прийнята 18 грудня 2023 року у зв'язку з агресивною війною Росії проти України.

Нагадаємо, 18 грудня 2023 року Рада Євросоюзу ухвалила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії через її вторгнення в Україну.

Джерело фото: ua.depositphotos.com