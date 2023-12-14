Британія оголосила заборону на імпорт алмазів із РФ

Велика Британія в рамках розширення антиросійських санкцій заборонила імпорт алмазів із РФ. Про це повідомила пресслужба британського Міністерства закордонних справ.

Там зазначили, що уряд Британії планує ввести заборону на допоміжні послуги, пов’язані з металами, якщо це можна буде зробити спільно з міжнародними партнерами.

Нові правила передбачають також заборону на експорт низки товарів, які можуть бути використані у військових чи промислових цілях, й новітнього обладнання, яке Україна знайшла на полі бою, включаючи деталі машин та електроніку.

Після цього без санкцій залишається лише експорт, гуманітарних, продовольчих та медичних товарів із низьким рівнем ризику.

Базуючись на даних 2021 року, в британському уряді порахували, що цей пакет санкцій вплине на 70 млн фунтів стерлінгів потенційного експорту Великої Британії до Росії, 67 млн фунтів стерлінгів імпорту, а також посилить обмеження щодо 662 млн фунтів стерлінгів експорту, який уже підпадає під санкції.

Санкції проти Росії: заборона для алмазів

Заборона на імпорт російських алмазів є заходом "Великої сімки", яка днями заявила, що запровадить відповідне обмеження до 1 січня 2024 року. Про заборону імпорту діамантів уже повідомляла Канада.

На російську компанію "Алроса" припадає близько третини світової пропозиції алмазів, їхня вартість оцінюється у 2,5 млрд доларів.

Рішення G7 необхідне й для антиросійських санкцій Європейського Союзу, який також планує заборонити алмази з РФ. Як писало Bloomberg, 12-й пакет обмежень міститиме й заборону на експорт із ЄС верстатів і деталей, які Росія використовує для виготовлення зброї, хімікатів, літієвих батарей, тощо. Очікується, що завдяки цьому бюджет країни-агресорки недоотримає близько 5 млрд євро.

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