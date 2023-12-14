Британия объявила запрет на импорт алмазов из РФ

Великобритания в рамках расширения антироссийских санкций запретила импорт алмазов из РФ. Об этом сообщила пресс-служба британского Министерства иностранных дел.

Там отметили, что правительство Великобритании планирует ввести запрет и на вспомогательные услуги, связанные с металлами, если это можно будет сделать совместно с международными партнерами.

Новые правила предусматривают также запрет на экспорт ряда товаров, которые могут быть использованы в военных или промышленных целях, и новейшего оборудования, которое Украина нашла на поле боя, включая детали машин и электронику.

После этого без санкций остается только экспорт гуманитарных, продовольственных и медицинских товаров с низким уровнем риска.

Основываясь на данных 2021 года, в британском правительстве посчитали, что этот пакет санкций повлияет на 70 млн фунтов стерлингов потенциального экспорта Великобритании в Россию, 67 млн фунтов стерлингов импорта, а также усилит ограничения в отношении 662 млн фунтов стерлингов экспорта, который уже подпадает под санкции.

Санкции против России: запрет на алмазы

Запрет на импорт российских алмазов является мерой "Большой семерки", которая на днях заявила, что введет соответствующее ограничение до 1 января 2024 года. О запрете импорта бриллиантов уже сообщала Канада.

На российскую компанию "Алроса" приходится около трети мирового предложения алмазов, их стоимость оценивается в 2,5 млрд долларов.

Решение G7 необходимо и для антироссийских санкций Европейского Союза, который также планирует запретить алмазы из РФ. Как писало Bloomberg, 12-й пакет ограничений будет содержать и запрет на экспорт из ЕС станков и деталей, которые Россия использует для изготовления оружия, химикатов, литиевых батарей и т.д. Ожидается, что благодаря этому бюджет страны-агрессора не получит около 5 млрд евро.

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