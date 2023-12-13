Австрия помешала финализации новых санкций ЕС против России, – СМИ

Послы Европейского Союза 12 декабря не смогли договориться о совместной позиции по поводу следующего пакета санкций против РФ. Это произошло из-за позиции Австрии, которая захотела провести юридическую экспертизу потенциальных ограничений. Как передает "Укринформ", об этом сообщило агентство APA со ссылкой на источники.

Отмечается, что Австрия зарегистрировала "предостережение о проверке".

Соответственно, перед тем, как будет достигнуто окончательное согласие, Министерство иностранных дел и Федеральная канцелярия Австрии должны провести юридическую экспертизу 12-го пакета санкций.

По словам журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, Австрия жалуется на то, что Украина внесла Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

Санкции против России: что предполагает 12-й пакет?

Обсуждение новых антироссийских санкций ожидается на саммите лидеров ЕС, который состоится 14-15 декабря.

По официальным данным, предусматриваются ограничения против более 120 физических и юридических лиц, новые запреты на импорт и экспорт, а также меры по усилению потолка цены на нефть.

Как писало Bloomberg, пакет будет содержать, в частности, запрет на экспорт станков и деталей, которые Россия использует для изготовления оружия.

Также речь пойдет о запрете на импорт алмазов из РФ и экспорте химикатов, литиевых батарей, термостатов, двигателей и сервоприводов для беспилотников в страну-агрессора.

Ожидается, что благодаря этому бюджет России недополучит около 5 млрд евро.

Основная цель этих санкций состоит в дальнейшем подавлении способности Кремля обходить существующие ограничения, кормить свою военную машину, а также в сокращении источника доходов РФ.

Отметим, что в Австрии высказывали претензии и по поводу начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, что также будет обсуждаться на саммите. Федеральный канцлер Австрий Карл Негаммер на днях заявил, что его страна не согласится на старт переговоров с Украиной в нынешних условиях.

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