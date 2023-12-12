Вступление Украины в ЕС. Австрию не устраивают условия, при которых могут начаться переговоры

Австрия не согласится на начало переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз в нынешних условиях. Об этом заявил федеральный канцлер Карл Нехаммер, передает пресс-служба Национального совета (парламента) Австрии.

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"Для Украины не должно быть преференций, особенно касательно Боснии и Герцеговины, которая сейчас также ведет переговоры о вступлении", – процитировали там Нехаммера.

По словам канцлера, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не консультировалась с главами правительств стран-членов ЕС перед тем, как поднять вопрос по перспективе переговоров о вступлении Украины в блок.

При этом Нехаммер сказал о поддержке Евросоюза в плане солидарности с Украиной, но без нарушения нейтралитета республики. В первую очередь это касается финансовой помощи.

Как добавили в пресс-службе Национального совета, тема начала переговоров о вступлении Украины в ЕС повлекла за собой дебаты в парламентском комитете, куда были приглашены канцлер Карл Нехаммер и глава МИД Александер Шалленберг.

Австрийская партия свободы (FPÖ) выступила против переговоров, а также призвала правительство страны ветировать увеличение бюджета ЕС, которое предусматривает средства для Украины, и потребовать прекращения санкций против РФ. Однако это предложение не получило большинства голосов.

Переговоры о вступлении в ЕС: проблемы для Украины

В ноябре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому совету рекомендуют начать процесс переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Эти и другие вопросы будут обсуждаться на саммите лидеров ЕС, который состоится 14-15 декабря. Также речь пойдет о предоставлении Украине помощи на 50 млрд евро в течение четырех лет.

Но Reuters писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против выделения средств. А его словацкий коллега Роберт Фицо сослался на коррупцию, высказывая предостережения по новой финансовой поддержке Киева.

Что касается вступления Украины в ЕС, то Орбан предложил Евросоюзу отложить вопрос членства на 5-10 лет, а пока заключить с Киевом договор о стратегическом партнерстве.