Премьеры Венгрии и Словакии подвергли критике увеличение помощи Украине от ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против предоставления транша помощи Украине в размере 50 млрд евро. Тем временем его словацкий коллега Роберт Фицо сослался на коррупцию, выражая оговорки о новой финансовой поддержке Киева, пишет Reuters.

Отмечается, что оба политика выступили на встрече лидеров Европейского Союза в Брюсселе 26 октября.

По словам Орбана, Венгрия не поддержит увеличение помощи Украине, если не увидит "очень обоснованное предложение".

Как отмечает агентство, комментарии Орбана прозвучали, когда Будапешт пытается получить помощь, предусмотренную для Венгрии в бюджете ЕС, но заблокированную Европейской комиссией из-за венгерских проблем с верховенством права.

В свою очередь Роберт Фицо заявил, что Братислава больше не будет поддерживать Украину в военной сфере.

"Мы сосредоточимся только на гуманитарной помощи", – написал он в сети из Брюсселя.

Двое дипломатов ЕС, информированных о закрытых дискуссиях лидеров, рассказали, что Фицо ссылался на коррупцию, предостерегая от предоставления Киеву новых ресурсов.

Другие страны Восточной Европы не согласились с этим, а президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что предложенных 50 миллиардов евро для Украины недостаточно. улучшение обороноспособности блока. Тем временем премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что, кроме поддержки Украины, общие расходы стран ЕС должны возрасти для улучшения обороноспособности блока.

Помощь Украине от ЕС

Европейский Союз планирует выделить Украине до 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

Как отмечала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, это должно обеспечить предполагаемое финансирование Украины на пути в Европейский Союз.

Однако в пересчете на один год эта поддержка меньше 18 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС выделял на 2023 год.

В то же время есть предложение о перечислении в Европейский фонд мира (EPF) 20 миллиардов евро для поддержки, в частности, и военных поставок Украине.

Решение о пересмотре бюджета ЕС на 2021-2027 годы ожидается в декабре и требует единогласия среди союзников.