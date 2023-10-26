Хочет переговоров о мире. Новый премьер Словакии выступил против военной помощи Украине

Новоназначенный премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет поддерживать предоставление военной помощи Украине. Об этом сообщает Aktuality.

"Лучше пусть они 10 лет договариваются о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всяких выводов", – сказал глава словацкого правительства.

При этом он добавил, что, по его мнению, россияне имеют большие территориальные достижения, чем Украина.

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30 сентября в Словакии прошли парламентские выборы, на которых победила пророссийская партия Smer-SD. Ее лидером является Роберт Фицо, который был премьером Словакии в 2006-2010 и в 2012-2018 годах.

Позже стало известно, что Минобороны Словакии рассматривало возможность предоставления Украине очередного пакета военной помощи, которую могли бы передать еще во время председательства технократического правительства Людовита Одора, но президент Зузана Чапутова, политически ответственная за Кабинет министров, выступила против такого плана.

Спикер Чапутовой пояснил, что она таким образом "уважает результаты демократических выборов", победитель которых (Smer-SD) обещал избирателям "не давать Украине ни одного патрона".

Smer-SD сформировала коалицию с левоцентристской партией HLAS и националистической SNS. После этого, 25 октября, Фицо был назначен премьер-министром Словакии.