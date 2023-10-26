Хоче перемовин про мир. Новий премʼєр Словаччини виступив проти військової допомоги Україні

Новопризначений прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримуватиме надання військової допомоги Україні. Про це повідомляє Aktuality.

"Краще нехай вони 10 років домовляються про мир, ніж 10 років вбивають один одного без жодних висновків", – сказав очільник словацького уряду.

При цьому він додав, що, на його думку, росіяни мають більші територіальні надбання, ніж Україна.

Допомога Україні: чому Словаччина змінила курс?

30 вересня у Словаччині відбулися парламентські вибори, на яких перемогла проросійська партія Smer-SD. Її лідером є Роберт Фіцо, який був премʼєром Словаччини в 2006-2010 й у 2012-2018 роках.

Пізніше стало відомо, що Міноборони Словаччини розглядало можливість надання Україні чергового пакета військової допомоги, яку могли б передати ще під час головування технократичного уряду Людовіта Одора, але президентка Зузана Чапутова, яка є політично відповідальною за Кабінет міністрів, виступила проти такого плану.

Речник Чапутової пояснив, що вона таким чином "поважає результати демократичних виборів", переможець яких (Smer-SD) обіцяв виборцям "не давати Україні жодного патрона".

Smer-SD сформувала коаліцію з лівоцентристською партією HLAS та націоналістичною SNS. Після цього, 25 жовтня, Фіцо був призначений прем’єр-міністром Словаччини.