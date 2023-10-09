Не її повноваження: президентка Словаччини пояснила позицію щодо припинення допомоги Україні

Ухвалення рішень щодо постачання військової допомоги не входить до повноважень президента Словаччини.

Про це заявила президентка країни Зузана Чапутова в інтервʼю TV Markiza, відповідаючи на питання, чому вона була вимушена припинити допомогу Україні.

За словами Чапутової, виконувач обов’язків прем’єр-міністра Людовіт Одор проконсультувався з нею стосовно позиції про те, що уряд більше не ухвалюватиме рішення про військову підтримку. Президентка зазначила, що погодилась із його аргументацією.

Також вона розповіла, що ще одним чинником став вміст пакета військової допомоги.

"Йшлося не лише про боєприпаси… Якби там були лише боєприпаси, то це було б цілковито інше питання, зовсім інша тема дискусій", – сказала Чапутова, додавши, що йшлося про інше, більш потужне обладнання.

Допомога Україні: зміна курсу Словаччини

30 вересня у Словаччині відбулися парламентські вибори, на яких перемогла проросійська партія Smer-SD експрем’єра Роберта Фіцо, який виступає проти підтримки України.

Пізніше стало відомо, що Міноборони Словаччини розглядало можливість надання Україні чергового пакета військової допомоги, яку могли б передати ще під час головування технократичного уряду Людовіта Одора, але президентка Зузана Чапутова, яка є політично відповідальною за Кабінет міністрів, виступила проти такого плану.

Речник Чапутової пояснив, що вона таким чином "поважає результати демократичних виборів", переможець яких (Smer-SD) обіцяв виборцям "не давати Україні жодного патрона".

Однак згодом президентка заявила, що її країна має продовжувати надання військової допомоги Україні, додавши, що йдеться і про безпеку Словаччини.