США готують новий пакет військової допомоги Україні, незважаючи на події в Конгресі

Наступного тижня адміністрація США може оголосити про новий пакет військової допомоги Україні використовуючи кошти, які з’явилися в Пентагону завдяки багатомільярдній бухгалтерській помилці - завищення вартості раніше поставленої зброї.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що раніше Пентагон завищив вартість зброї, поставленої в Україну, на $6,2 млрд через бухгалтерську помилку. Тож тепер на ці витрати Міноборони США має близько $5,4 млрд, наданих Конгресом раніше.Частину з цих коштів уже використано.

Виявлені кошти дозволили адміністрації Байдена відправити Україні зброю, матеріали та боєприпаси, попри виключення нової допомоги Україні з тимчасового законопроєкту про бюджет.

Байден просив Конгрес затвердити ще $24 млрд для допомоги Україні. Цей запит все ще перебуває на розгляді.

За даними видання, про новий пакет військової допомоги США оголосить у середу в Брюсселі на 16-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Очікується, що його вартість становитиме близько $200 млн.

Як пише Reuters, якщо Конгрес не затвердить бюджет на поповнення боєприпасів і зброї, а Пентагон не зможе перенаправити кошти для продовження корпоративних контрактів, то в США будуть змушені вдаватися до інших заходів для поповнення запасів.

Адміністрація Байдена також розглядає можливість використання грантової програми Держдепартаменту для надсилання Україні додаткової військової допомоги.

Допомога США Україні може частково залежати від того, хто обійме посаду спікера Палати представників після того, як республіканець Кевін Маккарті був усунений з цієї посади. Деякі з його можливих наступників рішуче підтримують допомогу Києву, а інші виступають категорично проти.