У Пентагоні розповіли, коли відбудеться 16-та зустріч у форматі "Рамштайн"

Міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун 10 жовтня прибудуть до Брюсселя для проведення засідання Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Зазначається, що це буде 16-та зустріч у форматі "Рамштайн", який був сформований Остіном ще в квітні 2022 року.

Як вказали у Пентагоні, до Остіна і Брауна приєднаються міністри оборони й військові високопосадовці із майже 50 країн, щоб обговорити ситуацію в Україні та постійну підтримку з боку міжнародної спільноти, спрямовану на надання українському народу засобів, необхідних для захисту від російської агресії.

Зауважимо, попередній "Рамштайн" відбувся 19 вересня. Він пройшов очно, на авіабазі у Німеччині, після чого очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров підвів підсумки 15-ої зустрічі.

Він зауважив, що основною метою цієї зустрічі було підготувати Сили оборони України до майбутніх викликів та завдань.

Нагадаємо, 18 липня відбулася 14 зустріч у форматі "Рамштайн". Тоді майже 50 союзників під час онлайн зустрічі обговорювали зміцнення бойових спроможностей України. Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що партнери України будуть робити все можливе, щоб підтримати її суверенне право на вільне життя як сьогодні, так і в майбутньому.