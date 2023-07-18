Зміцнення України, зброя та підготовка пілотів: підсумки чотирнадцятого "Рамштайну"

Сьогодні відбулася 14 зустріч у форматі "Рамштайн". Майже 50 союзників під час онлайн зустрічі обговорювали зміцнення бойових спроможностей України. Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що партнери України будуть робити все можливе, щоб підтримати її суверенне право на вільне життя як сьогодні, так і в майбутньому.

Остін зробив цю заяву під час брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України, пише "Суспільне"

Остін підкреслив, що США докладатимуть зусиль для підтримки суверенітету України і вироблятимуть плани на майбутнє. Він також зазначив, що на зустрічі були обговорені поточні потреби України, зокрема нагальна потреба в боєприпасах, а також плани розвитку виробництва національного та міжнародного рівнів.

Міністр додав, що учасники заслухали інформацію від співкерівників коаліції з навчання на винищувачах F-16, які включають Данію та Нідерланди. Ці країни продовжують надавати допомогу українським пілотам, які навчаються пілотувати літаки 4-го покоління.

"Ці зобов'язання показують як сильно прорахувався Путін, коли вдерся в Україну минулого року. Його прорахунки сьогодні особливо очевидні. По-перше, Путін думав, що зможе захопити Київ за кілька днів і нав'язати українському народу новий уряд російських маріонеток. Але Україна вирішила дати відсіч. ЗСУ мужньо і вміло захистили свою країну. По-друге, Кремль зробив ставку на те, що світ просто змириться з його жорстоким нападом на Україну", — сказав глава Пентагону.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що зустріч у форматі "Рамштайн 14" відзначилася непохитною підтримкою партнерів для України. Головним пріоритетом стали постачання зброї та обладнання, які терміново необхідні для звільнення українських територій. Особлива увага була приділена системам протиповітряної оборони, боєприпасам та броні.

За словами Резнікова, на зустрічі були представлені нові ініціативи, зокрема розвиток ІТ-коаліції. Також було висловлено вдячність міністру національної оборони Литви за ініціативу щодо створення коаліції з розмінування.

"Особлива подяка великому другу України і моєму дорогому другові Ллойду Остіну за керівництво безпрецедентною коаліцією проти зла. Разом ми наполегливо працюємо, щоб досягти перемоги, справедливого миру та кращого майбутнього", - написав Резніков.

Допомога Україні від партнерів

Остін зазначив, що Швеція та Франція підписали двосторонні угоди з Україною щодо оборонних закупівель, що сприятиме отриманню Україною сучасних систем та зміцненню співпраці у майбутньому. Ці угоди свідчать про довгострокову спрямованість на розбудову сил України.

Під час засідання "Рамштайну", Бельгія, Нідерланди та Люксембург оголосили, що можуть передати Україні бронетранспортери М113, які необхідні для контрнаступу.

"Рамштайн-13": що вирішили на попередньому засіданні

Тринадцята зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 15 червня в Брюсселі. Тоді партнери України розділили зобов'язання та домовилися про формування нових пакетів військової допомоги для Києва. Повідомлялося, що:

Данія, Нідерланди, Великобританія та США передадуть Україні сотні ракет для протиповітряної оборони;

передадуть Україні сотні ракет для протиповітряної оборони; Канада виділить ще 500 млн доларів для України і також надасть ракети для ППО;

Норвегія та Німеччина виділять багаторічні пакети підтримки;

Данія самостійно надасть пакет довгострокової військової допомоги на 2,6 млрд доларів до 2024 року.

Додатково держави взяли на себе зобов'язання з тренування українських військових, зокрема на винищувачах F-16.