Укрепление Украины, оружие и подготовка пилотов: итоги четырнадцатого "Рамштайна"

Сегодня состоялась 14-я встреча в формате "Рамштайн". Около 50 союзников во время онлайн встречи обсуждали укрепление боевых способностей Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что партнеры Украины будут делать все возможное, чтобы поддержать ее суверенное право на свободную жизнь, как сегодня, так и в будущем.

Остин сделал это заявление во время брифинга после заседания Контактной группы по обороне Украины, пишет "Суспильне"

Остин подчеркнул, что США будут прилагать усилия для поддержки суверенитета Украины и будут производить планы на будущее. Он также отметил, что на встрече были обсуждены текущие потребности Украины, в частности, настоятельная потребность в боеприпасах, а также планы развития производства национального и международного уровней.

Министр добавил, что участники заслушали информацию от соруководителей коалиции по обучению на истребителях F-16, включающих Данию и Нидерланды. Эти страны продолжают оказывать помощь украинским пилотам, которые учатся пилотировать самолеты 4 поколения.

"Эти обязательства показывают как сильно просчитался Путин, когда ворвался в Украину в прошлом году. Его просчеты сегодня особенно очевидны. Во-первых, Путин думал, что сможет захватить Киев за несколько дней и навязать украинскому народу новое правительство российских муртадов. Но Украина решила дать отпор. ВСУ мужественно и умело защитили свою страну. Во-вторых, Кремль сделал ставку на то, что мир просто смирится с его жестоким нападением на Украину", - сказал глава Пентагона.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что встреча в формате "Рамштайн 14" ознаменовалась непоколебимой поддержкой партнеров для Украины. Главным приоритетом стали поставки оружия и оборудования, срочно необходимые для освобождения украинских территорий. Особое внимание было уделено системам противовоздушной обороны, боеприпасам и броне.

По словам Резникова, на встрече были представлены новые инициативы, в частности, развитие ИТ-коалиции. Также была высказана благодарность министру национальной обороны Литвы за инициативу по созданию коалиции по разминированию.

"Особая благодарность великому другу Украины и моему дорогому другу Ллойду Остину за руководство беспрецедентной коалицией против зла. Вместе мы упорно работаем, чтобы добиться победы, справедливого мира и лучшего будущего", - написал Резников.

Помощь Украине от партнеров

Остин отметил, что Швеция и Франция подписали двусторонние соглашения с Украиной по оборонным закупкам, что будет способствовать получению Украиной современных систем и укреплению сотрудничества в будущем. Эти соглашения свидетельствуют о долгосрочной направленности на развитие сил Украины.

В ходе заседания "Рамштайна", Бельгия, Нидерланды и Люксембург объявили, что могут передать Украине бронетранспортеры М113, необходимые для контрнаступления.

"Рамштайн-13": что решили на предыдущем заседании

Тринадцатая встреча в формате "Рамштайн" состоялась 15 июня в Брюсселе. Тогда партнеры разделили обязательства и договорились о формировании новых пакетов военной помощи для Киева. Сообщалось, что:

Дания, Нидерланды, Великобритания и США передадут Украине сотни ракет для противовоздушной обороны;

передадут Украине сотни ракет для противовоздушной обороны; Канада выделит еще 500 млн долларов для Украины и также предоставит ракеты для ПВО;

Норвегия и Германия выделят многолетние пакеты поддержки;

Дания самостоятельно предоставит пакет долгосрочной военной помощи на 2,6 млрд долларов до 2024 года.

Дополнительно государства взяли на себя обязательства по тренировке украинских военных, в том числе на истребителях F-16.