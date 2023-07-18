Украина получит от союзников партию бронемашин M113

Три страны Евросоюза – Бельгия, Нидерланды и Люксембург могут передать Украине бронетранспортеры М113, которые необходимы для контрнаступления.

Об этом объявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в Twitter.

Отмечается, что количество бронетранспортеров не разглашается.

Она написала, что в Украину будет доставлена отремонтированная техника, которая помогает безопасно перевозить военнослужащих на поле боя.

"Таким образом, мы поддерживаем пехоту на месте. Нидерланды тесно сотрудничают с Бельгией и Люксембургом над этим", - написала Оллонгрен.

We leveren binnenkort opgeknapte M113-voertuigen aan Oekraïne. Dit gepantserde rupsvoertuig helpt onder meer bij veilig transport van militairen. Zo ondersteunen we de infanterie ter plaatse.



Nederland werkt hierbij nauw samen met 🇧🇪 en 🇱🇺. #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/QM0oPJFBx3 — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) July 18, 2023

Напомним, Нидерланды будут учить украинских пилотов на современных западных истребителях F-16. Скорее всего, обучение начнется в августе.

26 июня правительство Австралии объявило о том, что предоставит Украине пакет помощи более чем на $70 млн. В него также войдут 28 бронированных машин M113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков и 14 прицепов.

Кроме того, в ближайшие дни Соединенные Штаты должны объявить о новой военной помощи Киеву в размере 1,3 миллиарда долларов. Новый пакет вооружений будет включать в себя противовоздушную оборону, системы борьбы с беспилотниками, взрывные дроны и боеприпасы.