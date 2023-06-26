Австралия предоставит Украине пакет помощи более чем на $70 млн: что в него войдет

Правительство Австралии предоставит Украине новый пакет помощи на 110 миллионов австралийских долларов (73,5 миллиона долларов). В него войдут 70 военных бронированных машин для защиты от вторжения России.

Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, пишет Reuters.

Этот пакет военной помощи будет включать 28 бронированных машин M113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков и 14 прицепов.

Также Австралия продлит беспошлинный доступ для товаров, импортируемых из Украины, еще на 12 месяцев.

С учетом нового пакета общий объем австралийской помощи Украине составит уже 790 млн. австралийских долларов, из которых 610 млн. – это военная поддержка.

"Эта дополнительная поддержка будет иметь реальное значение, помогая украинскому народу, который продолжает проявлять большое мужество перед лицом незаконной, неспровоцированной и безнравственной войны России", - отметил премьер Австралии.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников в начале июня сообщал, что правительство Австралии намерено официально объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине.

Ранее Резников обращался к коллегам из Австралии с призывом предоставить Украине бронеавтомобили Hawkie. Впоследствии Минобороны пригласило Австралию присоединиться к " танковой коалиции ". Страна, как считают в ведомстве,может передать Киеву Abrams М1А1 .