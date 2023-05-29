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Політика
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Резніков закликав Австралію надати бронеавто Hawkie

резніков, австралія
Боротьба за глобальну свободу ще не закінчена. Фото: бронеавто Hawkie/twitter.com/oleksiireznikov

Міністр оборони України Олексій Резніков звернулося до колег з Австралії з закликом надати Україні бронеавтомобілі Hawkie та приєднатися до міжнародної "танкової коаліції".

Про це він написав у Twiter.

"Я закликаю вас сьогодні приєднатися до міжнародної танкової коаліції за Україну. Окрім танків, ми мали б честь отримати австралійські Hawkie. Вони могли виявитися неоціненною для наших військ під час контрнаступу", - написав Резніков.

За його словами, Австралія була найбільшим контрибутором України за межами НАТО, а австалійські бронемашини Bushmasters були неймовірними в реальних бойових операціях.

Резніков наголосив, що українська боротьба за глобальну свободу ще не закінчена і нашим воїнам необхідна технічна підтримка.

Нагадаємо, Австралія оголосила, що надасть Україні 30 додаткових бронетранспортерів Bushmaster у жовтні 2022 року.

Автор:
Тетяна Гойденко