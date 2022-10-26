Австралія надасть Україні ще 30 бронемашин Bushmaster

Австралія виділила Україні новий пакет безпекової допомоги, що включає 30 додаткових бронетранспортерів Bushmaster.

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Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я вдячний Австралії за новий пакет безпекової допомоги, що включає тренування для наших військових і 30 додаткових Бушмастерів. Ці бронемашини показали відмінні результати на полі бою, і Україна зверталася із запитом на додаткову партію. Завжди пам’ятатимемо підтримку Австралії", - зазначив міністр.

Як зазначає радіомовна корпорація АВС, таким чином всього Австралія передасть Україні 90 Bushmaster. Крім цього, ця країна відправила для ЗСУ шість буксованих гаубиць M777, боєприпаси, 28 бронетранспортерів M113, а також протитанкове та інше озброєння.

За даними АВС, Австралія у січні направить у Великобританію до 70 інструкторів навчати військових Збройних сил України.

Цього тижня у федеральному бюджеті Австралії було виділено понад 200 мільйонів доларів на додаткову допомогу Україні. Загальна фінансова підтримка Австралією України зараз перевищує 655 мільйонів доларів, у тому числі 475 мільйонів доларів на військову допомогу.

Нагадаємо, 1 квітня прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що Австралія відправить в Україну бронетранспортери власного виробництва.