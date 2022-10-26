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Австралия предоставит Украине еще 30 бронемашин Bushmaster
Австралия выделила Украине новый пакет помощи, включающий 30 дополнительных бронетранспортеров Bushmaster.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Я благодарен Австралии за новый пакет помощи в сфере безопасности, включающий тренировки для наших военных и 30 дополнительных Бушмастеров. Эти бронемашины показали отличные результаты на поле боя, и Украина обращалась с запросом на дополнительную партию. Всегда будем помнить поддержку Австралии", - отметил министр.
Как отмечает радиовещательная корпорация АВС, таким образом всего Австралия передаст Украине 90 Bushmaster. Кроме этого, эта страна отправила для ВСУ шесть буксируемых гаубиц M777, боеприпасы, 28 бронетранспортеров M113, а также противотанковое и другое вооружение.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По данным АВС, Австралия в январе направит в Великобританию 70 инструкторов обучать военных Вооруженных сил Украины.
На этой неделе в федеральном бюджете Австралии было выделено более 200 миллионов долларов на дополнительную помощь Украине. Общая финансовая поддержка Австралией Украины сейчас превышает 655 миллионов долларов, в том числе 475 миллионов долларов на военную помощь.
Напомним, 1 апреля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия отправит в Украину бронетранспортеры собственного производства.