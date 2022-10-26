Австралия предоставит Украине еще 30 бронемашин Bushmaster

Австралия выделила Украине новый пакет помощи, включающий 30 дополнительных бронетранспортеров Bushmaster.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я благодарен Австралии за новый пакет помощи в сфере безопасности, включающий тренировки для наших военных и 30 дополнительных Бушмастеров. Эти бронемашины показали отличные результаты на поле боя, и Украина обращалась с запросом на дополнительную партию. Всегда будем помнить поддержку Австралии", - отметил министр.

Как отмечает радиовещательная корпорация АВС, таким образом всего Австралия передаст Украине 90 Bushmaster. Кроме этого, эта страна отправила для ВСУ шесть буксируемых гаубиц M777, боеприпасы, 28 бронетранспортеров M113, а также противотанковое и другое вооружение.

По данным АВС, Австралия в январе направит в Великобританию 70 инструкторов обучать военных Вооруженных сил Украины.

На этой неделе в федеральном бюджете Австралии было выделено более 200 миллионов долларов на дополнительную помощь Украине. Общая финансовая поддержка Австралией Украины сейчас превышает 655 миллионов долларов, в том числе 475 миллионов долларов на военную помощь.

Напомним, 1 апреля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия отправит в Украину бронетранспортеры собственного производства.