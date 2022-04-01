Австралия передаст Украине бронетранспортеры Bushmaster

Руководство Австралии приняло решение отправить в Украину бронетранспортеры собственного производства.

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Об этом 1 апреля заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, сообщает "Радио Свобода".

При этом глава правительства не уточнил точное количество боевой техники, которая будет направлена в Украину.

"Мы не просто посылаем наши молитвы, мы посылаем наше оружие, мы посылаем наши боеприпасы, мы посылаем нашу гуманитарную помощь, мы посылаем все это и бронежилеты", – отметил Моррисон.

Он добавил, что бронетранспортеры Bushmaster будут отправлены в Украину на самолетах C-17.

Как отмечает издание, о поставках австралийских БТР попросил президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения к парламенту Австралии.

"Чтобы зло проиграло и чтобы Россия искала мир, Украине нужно обладать всем необходимым на поле боя. Например, у вас есть отличные бронемашины Bushmaster, которые могут помочь Украине. Как и другие образцы техники и оружия, способные усилить наши позиции. Если будет у вас возможность – Украина будет вам благодарна", – заявил Зеленский.

Напомним, правительство Новой Зеландии решило выделить Украине 3,5 млн долларов на нелетальное оружие.

Ранее сообщалось, что руководство Финляндии и Норвегии решило предоставить военную помощь Украине.

Перед этим стало известно, что правительство Люксембурга решило передать Украине противотанковое оружие, военный транспорт и другие запасы.

В свою очередь правительство Нидерландов решило поставить Украине 100 снайперских винтовок, 30 тысяч единиц боеприпасов, 3 тысячи шлемов, 2 тысячи бронежилетов, 5 радаров обнаружения вражеской артиллерии и 2 радара наблюдения за полем боя и 30 металлоискателей.