Австралія передасть Україні бронетранспортери Bushmaster

Керівництво Австралії вирішило відправити в Україну бронетранспортери власного виробництва.

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Про це 1 квітня заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, повідомляє "Радіо Свобода".

При цьому глава уряду не уточнив точну кількість бойової техніки, яка буде направлена в Україну.

"Ми не просто посилаємо наші молитви, ми посилаємо нашу зброю, ми посилаємо наші боєприпаси, ми посилаємо нашу гуманітарну допомогу, ми посилаємо все це і бронежилети", – зазначив Моррісон.

Він додав, що бронетранспортери Bushmaster будуть відправлені в Україну літаками C-17 .

Як зазначає видання, про постачання австралійських БТР попросив президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення до парламенту Австралії.

"Щоб зло програло і щоб Росія шукала миру, Україні потрібно мати все необхідне на полі бою. Наприклад, у вас є відмінні бронемашини Bushmaster, які можуть допомогти Україні. Як і інші зразки техніки та зброї, які здатні посилити наші позиції. Якщо буде у вас можливість – Україна буде вам вдячна”, – заявив Зеленський .

Нагадаємо, уряд Нової Зеландії вирішив виділити Україні 3,5 млн доларів на нелетальну зброю.

Раніше повідомлялося, що керівництво Фінляндії та Норвегії вирішило надати військову допомогу Україні.

Перед цим стало відомо, що уряд Люксембургу вирішив передати Україні протитанкову зброю, військовий транспорт та інші запаси.

У свою чергу уряд Нідерландів вирішив поставити Україні 100 снайперських гвинтівок, 30 тисяч одиниць боєприпасів, 3 тисячі шоломів, 2 тисячі бронежилетів, 5 радарів виявлення ворожої артилерії та 2 радари спостереження за полем бою та 30 металошукачів.